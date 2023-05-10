В Госдуму внесён проект о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

Ранее лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен палатой 16 мая.

Вице-спикер СФ Константин Косачёв отметил, что Совфед рассмотрит данный вопрос на ближайшем пленарном заседании после получения документов из Госдумы.

Президент России Владимир Путин назначил замглавы российского МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооружённых силах в Европе.