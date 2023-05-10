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Россия денонсирует договор об обычных вооружённых силах в Европе

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Президент России Владимир Путин назначил замглавы российского МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией договора об обычных вооружённых силах в Европе.
Россия денонсирует договор об обычных вооружённых силах в Европе
  • РИА Новости

Об этом говорится на портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооружённых силах в Европе, подписанного в г. Париже 19 ноября 1990 г.», — указано в документе.

Ранее министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава уже поставила украинским боевикам десять истребителей МиГ-29.

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