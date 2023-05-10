Россия денонсирует договор об обычных вооружённых силах в Европе

Президент России Владимир Путин назначил замглавы российского МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Об этом говорится на портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооружённых силах в Европе, подписанного в г. Париже 19 ноября 1990 г.», — указано в документе.

Ранее министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава уже поставила украинским боевикам десять истребителей МиГ-29.