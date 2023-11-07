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НАТО объявило о намерении бессрочно приостановить своё участие в ДОВСЕ

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В НАТО объявили о планах бессрочно приостановить своё участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
НАТО объявило о намерении бессрочно приостановить своё участие в ДОВСЕ
  • РИА Новости

Об этом говорится в распространённом заявлении Североатлантического совета.

«В результате решения России выйти из договора страны альянса, участвующие в договоре, намерены приостановить применение ДОВСЕ на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам. Это решение полностью поддержано всеми странами НАТО», — говорится в документе.

Ранее в МИД России заявили, что в полночь на 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Позднее Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ. Также имеются данные о намерении США приостановить участие в ДОВСЕ.

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