МИД России уведомил участников ДОВСЕ о выходе из договора

Россия уведомила все страны-участники Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) о решении выйти из него, это произойдёт 7 ноября, сообщает российский МИД.

«Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт в 00:00 часов 7 ноября», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что присоединение к НАТО Финляндии и продолжающиеся процессы по приёму в альянс Швеции стали «последней каплей».

Уточняется, что с выходом России из ДОВСЕ Будапештское соглашение также утратит силу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант договора.