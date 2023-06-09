Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД России уведомил участников ДОВСЕ о выходе из договора

Короткая ссылка
Россия уведомила все страны-участники Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) о решении выйти из него, это произойдёт 7 ноября, сообщает российский МИД.
МИД России уведомил участников ДОВСЕ о выходе из договора
  • РИА Новости

«Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт в 00:00 часов 7 ноября», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что присоединение к НАТО Финляндии и продолжающиеся процессы по приёму в альянс Швеции стали «последней каплей».

Уточняется, что с выходом России из ДОВСЕ Будапештское соглашение также утратит силу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант договора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить