«Повышение рисков военных конфликтов»: к чему приведёт милитаризация ЕС под предлогом помощи Киеву

Британский премьер-министр Риши Сунак похвалился во время своего выступления на конференции Консервативной партии Великобритании тем, что Лондон активнее других стран оказывает военную помощь Украине. Политик призвал союзников королевства по НАТО также увеличить военную поддержку Киева. Накануне с похожим заявлением выступил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он призвал европейские страны альянса увеличить выпуск вооружений. По мнению экспертов, милитаристская тактика западных политиков может иметь под собой скрытые мотивы и преследовать интересы оборонных корпораций. Однако это очень рискованный и безответственный курс, который способен привести к снижению уровня жизни в странах ЕС, а также спровоцировать глобальную гонку вооружений и рост числа военных конфликтов в мире.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал союзников королевства по НАТО передать больше оружия Украине. Об этом политик заявил, выступая на конференции Консервативной партии Великобритании в Манчестере. Сунак «с гордостью» напомнил собравшимся, что Лондон является «мировым лидером в том, что касается оказания помощи Украине».

«Мы были первой страной, отправившей западные боевые танки Киеву, — теперь нашему примеру последовали более десятка других стран. Мы были первой страной, отправившей Киеву дальнобойное оружие, — теперь нашему примеру последовали Франция и Соединённые Штаты. Мы были первой страной, согласившейся обучать украинских лётчиков, — теперь нашему примеру последовали более десятка других стран. Обращаюсь к нашим союзникам: если мы предоставим президенту Зеленскому необходимые инструменты, украинцы доведут дело до конца», — заявил Сунак.

Заявление британского премьера прозвучало в унисон со словами главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который призвал страны НАТО нарастить выпуск военной продукции. По словам адмирала, альянс почти исчерпал запасы вооружений для поставок Украине из-за медленных темпов производства. Об этом Бауэр заявил, выступая 3 октября на Варшавском форуме по безопасности.

«Мы начали передавать (системы вооружений. — RT) с европейских складов, заполненных наполовину (или меньше. — RT), так что наши ресурсы почти иссякли. Нам нужно, чтобы промышленность наращивала обороты в гораздо более высоком темпе и в крупных масштабах», — заявил адмирал.

Варшавский форум

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Деловой интерес

Напомним, в 2006 году страны — участницы Североатлантического альянса договорились направлять на оборону не менее 2% от своего ВВП. Помимо практической роли, это также должно стать показателем политической готовности каждого члена альянса участвовать в общих оборонных усилиях НАТО.

Однако выполнять взятые на себя обязательства многие страны не спешили: львиную долю оборонных расходов в альянсе на себя по-прежнему берут США. Такой перекос сложился и сохраняется с момента основания НАТО.

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В 2014 году члены Североатлантического альянса снова попытались договориться о более равномерном распределении трат на оборону — было решено, что политике сокращения военных бюджетов будет положен конец. Страны, чей уровень военных расходов недотягивал до 2% ВВП, пообещали исправиться в течение десяти лет.

Большое внимание дисбалансу оборонных расходов уделял во время своего нахождения на посту главы Белого дома Дональд Трамп. Выступая на саммите НАТО в мае 2017 года, политик заявил, что 23 из 28 стран НАТО не платят за свою оборону, что нечестно по отношению к США.

Впрочем, эти рассуждения не остановили Трампа от наращивания трат на оборонные нужды. Оборонный бюджет 2020 года составил $738 млрд и в абсолютных цифрах превысил все предыдущие траты американской казны на оборону.

Занявший пост президента США после Трампа демократ Джо Байден продолжил этот курс — военный бюджет США в 2023 году достиг $858 млрд.

Оборонные траты в странах ЕС тоже начали расти быстрыми темпами. Уже к 2025 году страны Европы намерены нарастить свои оборонные траты ещё на треть по сравнению с 2021 годом. Об этом говорилось в отчёте главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о результатах первого года реализации первой военной стратегии Евросоюза — Стратегического компаса ЕС. Документ был опубликован в марте 2023 года.

Президент США Джо Байден

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Призывая к увеличению выпуска вооружений и других расходов на оборону, европейские и американские политики чаще всего ссылаются на боевые действия, которые идут на Украине. Однако, как отметил глава МИД России Сергей Лавров, Запад не представлял никаких серьёзных предложений о переговорах по Украине, в отличие от ряда других стран — Китая, Бразилии, африканских и арабских государств.

Такая позиция руководства западных стран может иметь скрытые мотивы, отмечают эксперты.

«Давление с требованием наращивать военное производство будет увеличиваться в силу не только политических, но и коммерческих причин. Западные оборонные компании увидели для себя возможности для наращивания прибыли и оказывают давление на руководство своих стран», — отметил в комментарии RT cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

С этой точкой зрения согласен эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

«Конечно, за этими призывами могут стоять в том числе интересы оружейных корпораций. При этом заявления политиков совершенно не означают, что этот мейнстрим поддерживается большинством граждан стран Запада — большинство людей обычно больше обеспокоены социально-экономическими вопросами, а не военными. Хотя, разумеется, напористая пропаганда, которую ведут политики и ряд СМИ, не может не влиять в какой-то мере на настроения населения», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Военная техника США

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«Растущая тенденция к милитаризму»

Такая политика может иметь серьёзные негативные последствия — например, эксперты не уверены, что европейские страны смогут в будущем уделять такое же внимание и выделять ресурсы программам борьбы с глобальным потеплением, социально-экономической политике, медицине и гуманитарной сфере.

«Финансовые ресурсы даже самой богатой страны всегда строго лимитированы. И милитаризация политики ведёт к перераспределению ресурсов в пользу военно-промышленного комплекса и армии. Соответственно, урезаются социальные и другие расходы», — напомнил Владимир Оленченко.

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Есть ещё одна негативная сторона: нехватка ресурсов, как правило, ведёт к накоплению противоречий и росту конфликтности стран. Такое мнение высказал Сергей Ермаков.

«Гонка вооружений сама по себе является фактором политического толка, повышает уровень агрессии в обществе и политической верхушки. Некоторые учёные и общественные деятели на Западе предупреждают об этом, но их никто не слушает», — добавил эксперт.

В докладе европейской организации ENAAT (European Network Against Arms Trade), выступающей против оружейных поставок, курс ЕС прямо называется политикой милитаризации.

«Видимо, по логике европейских лидеров, лучший способ добиться безопасности — вкладывать средства в вооружение, что, в свою очередь, разжигает гонку вооружений и закладывает основу для войны. В последние годы ЕС среди прочих аспектов растущей тенденции к милитаризму создал беспрецедентные статьи расходов бюджета для финансирования исследований и разработок (НИОКР) весьма неоднозначной военной продукции», — говорится в документе.

Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Сара Вагенкнехт организовывала в Берлине акцию протеста против поставок оружия на Украину, в ней приняли участие многие горожане. Однако власти стран ЕС не станут прислушиваться к голосам недовольных милитаристской политикой граждан, считают эксперты.

«Западные СМИ не спешат предоставлять трибуну пацифистам. Поэтому такие голоса хотя и звучат, но недостаточно громко, к сожалению», — отметил Владимир Оленченко.

Солдаты ВСУ

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При этом главный риск в том, что милитаризация стран Европы подстегнёт гонку вооружений по всему миру, считают эксперты.

«Милитаризация экономик неизбежно сокращает дистанцию между миром и войной. Наращивание объёмов выпускаемого оружия повышает риски военных конфликтов в разных точках мира, поскольку начинает поставляться по всему миру», — добавил Оленченко.

Сергей Ермаков разделяет эти опасения. По его мнению, дополнительные риски создаёт расширение НАТО.

«В годы холодной войны в НАТО было 16 стран, сейчас — 31, также готовится вступить в альянс Швеция. Причём и Швеция, и Финляндия являются технически и промышленно развитыми странами, так что они тоже включатся в наращивание производства оружия. Всё это подстегнёт производство вооружений по всему миру», — подытожил эксперт.