«Повышение рисков военных конфликтов»: к чему приведёт милитаризация ЕС под предлогом помощи Киеву
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и солдаты ВСУ
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал союзников королевства по НАТО передать больше оружия Украине. Об этом политик заявил, выступая на конференции Консервативной партии Великобритании в Манчестере. Сунак «с гордостью» напомнил собравшимся, что Лондон является «мировым лидером в том, что касается оказания помощи Украине».
«Мы были первой страной, отправившей западные боевые танки Киеву, — теперь нашему примеру последовали более десятка других стран. Мы были первой страной, отправившей Киеву дальнобойное оружие, — теперь нашему примеру последовали Франция и Соединённые Штаты. Мы были первой страной, согласившейся обучать украинских лётчиков, — теперь нашему примеру последовали более десятка других стран. Обращаюсь к нашим союзникам: если мы предоставим президенту Зеленскому необходимые инструменты, украинцы доведут дело до конца», — заявил Сунак.
Заявление британского премьера прозвучало в унисон со словами главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который призвал страны НАТО нарастить выпуск военной продукции. По словам адмирала, альянс почти исчерпал запасы вооружений для поставок Украине из-за медленных темпов производства. Об этом Бауэр заявил, выступая 3 октября на Варшавском форуме по безопасности.
«Мы начали передавать (системы вооружений. — RT) с европейских складов, заполненных наполовину (или меньше. — RT), так что наши ресурсы почти иссякли. Нам нужно, чтобы промышленность наращивала обороты в гораздо более высоком темпе и в крупных масштабах», — заявил адмирал.
- Варшавский форум
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Деловой интерес
Напомним, в 2006 году страны — участницы Североатлантического альянса договорились направлять на оборону не менее 2% от своего ВВП. Помимо практической роли, это также должно стать показателем политической готовности каждого члена альянса участвовать в общих оборонных усилиях НАТО.
Однако выполнять взятые на себя обязательства многие страны не спешили: львиную долю оборонных расходов в альянсе на себя по-прежнему берут США. Такой перекос сложился и сохраняется с момента основания НАТО.
В 2014 году члены Североатлантического альянса снова попытались договориться о более равномерном распределении трат на оборону — было решено, что политике сокращения военных бюджетов будет положен конец. Страны, чей уровень военных расходов недотягивал до 2% ВВП, пообещали исправиться в течение десяти лет.
Большое внимание дисбалансу оборонных расходов уделял во время своего нахождения на посту главы Белого дома Дональд Трамп. Выступая на саммите НАТО в мае 2017 года, политик заявил, что 23 из 28 стран НАТО не платят за свою оборону, что нечестно по отношению к США.
Впрочем, эти рассуждения не остановили Трампа от наращивания трат на оборонные нужды. Оборонный бюджет 2020 года составил $738 млрд и в абсолютных цифрах превысил все предыдущие траты американской казны на оборону.
Занявший пост президента США после Трампа демократ Джо Байден продолжил этот курс — военный бюджет США в 2023 году достиг $858 млрд.
Оборонные траты в странах ЕС тоже начали расти быстрыми темпами. Уже к 2025 году страны Европы намерены нарастить свои оборонные траты ещё на треть по сравнению с 2021 годом. Об этом говорилось в отчёте главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о результатах первого года реализации первой военной стратегии Евросоюза — Стратегического компаса ЕС. Документ был опубликован в марте 2023 года.
- Президент США Джо Байден
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Призывая к увеличению выпуска вооружений и других расходов на оборону, европейские и американские политики чаще всего ссылаются на боевые действия, которые идут на Украине. Однако, как отметил глава МИД России Сергей Лавров, Запад не представлял никаких серьёзных предложений о переговорах по Украине, в отличие от ряда других стран — Китая, Бразилии, африканских и арабских государств.
Такая позиция руководства западных стран может иметь скрытые мотивы, отмечают эксперты.
«Давление с требованием наращивать военное производство будет увеличиваться в силу не только политических, но и коммерческих причин. Западные оборонные компании увидели для себя возможности для наращивания прибыли и оказывают давление на руководство своих стран», — отметил в комментарии RT cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
С этой точкой зрения согласен эксперт РИСИ Сергей Ермаков.
«Конечно, за этими призывами могут стоять в том числе интересы оружейных корпораций. При этом заявления политиков совершенно не означают, что этот мейнстрим поддерживается большинством граждан стран Запада — большинство людей обычно больше обеспокоены социально-экономическими вопросами, а не военными. Хотя, разумеется, напористая пропаганда, которую ведут политики и ряд СМИ, не может не влиять в какой-то мере на настроения населения», — пояснил эксперт в беседе с RT.
- Военная техника США
- Gettyimages.ru
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«Растущая тенденция к милитаризму»
Такая политика может иметь серьёзные негативные последствия — например, эксперты не уверены, что европейские страны смогут в будущем уделять такое же внимание и выделять ресурсы программам борьбы с глобальным потеплением, социально-экономической политике, медицине и гуманитарной сфере.
«Финансовые ресурсы даже самой богатой страны всегда строго лимитированы. И милитаризация политики ведёт к перераспределению ресурсов в пользу военно-промышленного комплекса и армии. Соответственно, урезаются социальные и другие расходы», — напомнил Владимир Оленченко.
Есть ещё одна негативная сторона: нехватка ресурсов, как правило, ведёт к накоплению противоречий и росту конфликтности стран. Такое мнение высказал Сергей Ермаков.
«Гонка вооружений сама по себе является фактором политического толка, повышает уровень агрессии в обществе и политической верхушки. Некоторые учёные и общественные деятели на Западе предупреждают об этом, но их никто не слушает», — добавил эксперт.
В докладе европейской организации ENAAT (European Network Against Arms Trade), выступающей против оружейных поставок, курс ЕС прямо называется политикой милитаризации.
«Видимо, по логике европейских лидеров, лучший способ добиться безопасности — вкладывать средства в вооружение, что, в свою очередь, разжигает гонку вооружений и закладывает основу для войны. В последние годы ЕС среди прочих аспектов растущей тенденции к милитаризму создал беспрецедентные статьи расходов бюджета для финансирования исследований и разработок (НИОКР) весьма неоднозначной военной продукции», — говорится в документе.
Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Сара Вагенкнехт организовывала в Берлине акцию протеста против поставок оружия на Украину, в ней приняли участие многие горожане. Однако власти стран ЕС не станут прислушиваться к голосам недовольных милитаристской политикой граждан, считают эксперты.
«Западные СМИ не спешат предоставлять трибуну пацифистам. Поэтому такие голоса хотя и звучат, но недостаточно громко, к сожалению», — отметил Владимир Оленченко.
- Солдаты ВСУ
- AP
- © Alex Babenko
При этом главный риск в том, что милитаризация стран Европы подстегнёт гонку вооружений по всему миру, считают эксперты.
«Милитаризация экономик неизбежно сокращает дистанцию между миром и войной. Наращивание объёмов выпускаемого оружия повышает риски военных конфликтов в разных точках мира, поскольку начинает поставляться по всему миру», — добавил Оленченко.
Сергей Ермаков разделяет эти опасения. По его мнению, дополнительные риски создаёт расширение НАТО.
«В годы холодной войны в НАТО было 16 стран, сейчас — 31, также готовится вступить в альянс Швеция. Причём и Швеция, и Финляндия являются технически и промышленно развитыми странами, так что они тоже включатся в наращивание производства оружия. Всё это подстегнёт производство вооружений по всему миру», — подытожил эксперт.
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