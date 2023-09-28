Разведывательные самолёты НАТО AWACS прибыли на территорию Литвы
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Об этом проинформировало командование армии Литвы.
«Размещённые впервые на литовской авиабазе Зокняй разведывательные самолёты AWACS приступают к выполнению поставленных задач в четверг», — говорится в заявлении.
Самолёты будут совершать полёты из Литвы над странами — членами НАТО в течение нескольких недель. Вместе с ними прибыл специальный военный контингент в составе 150 человек.
Ранее сообщалось, что НАТО направит два самолёта AWACS в Литву для слежки за Россией.