Узнать больше

Разведывательные самолёты НАТО AWACS прибыли на территорию Литвы

Короткая ссылка
Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS прибыли на авиабазу Зокняй в литовском городе Шяуляй, чтобы выполнить разведывательное задание.
Разведывательные самолёты НАТО AWACS прибыли на территорию Литвы
  • Gettyimages.ru
  • © Rob Edgcumbe/Stocktrek Images

Об этом проинформировало командование армии Литвы.

«Размещённые впервые на литовской авиабазе Зокняй разведывательные самолёты AWACS приступают к выполнению поставленных задач в четверг», — говорится в заявлении.

Самолёты будут совершать полёты из Литвы над странами — членами НАТО в течение нескольких недель. Вместе с ними прибыл специальный военный контингент в составе 150 человек.

Ранее сообщалось, что НАТО направит два самолёта AWACS в Литву для слежки за Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить