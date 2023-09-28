Разведывательные самолёты НАТО AWACS прибыли на территорию Литвы

Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS прибыли на авиабазу Зокняй в литовском городе Шяуляй, чтобы выполнить разведывательное задание.

Об этом проинформировало командование армии Литвы.

«Размещённые впервые на литовской авиабазе Зокняй разведывательные самолёты AWACS приступают к выполнению поставленных задач в четверг», — говорится в заявлении.

Самолёты будут совершать полёты из Литвы над странами — членами НАТО в течение нескольких недель. Вместе с ними прибыл специальный военный контингент в составе 150 человек.

Ранее сообщалось, что НАТО направит два самолёта AWACS в Литву для слежки за Россией.