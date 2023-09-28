НАТО направит два самолёта AWACS в Литву для слежки за Россией

НАТО отправит в Литву два самолёта дальнего обнаружения AWACS для слежки за Россией.

Об этом говорится в распространённом заявлении альянса.

«НАТО временно разместит самолёты системы воздушного контроля и предупреждения AWACS в Шяуляе (Литва)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первый из двух самолётов прибудет 28 сентября.

Он будет выполнять задания «по наблюдению за российской военной деятельностью рядом с границами альянса».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев провёл атаку на Севастополь 22 сентября в координации с США и Британией.