НАТО направит два самолёта AWACS в Литву для слежки за Россией
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Об этом говорится в распространённом заявлении альянса.
«НАТО временно разместит самолёты системы воздушного контроля и предупреждения AWACS в Шяуляе (Литва)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что первый из двух самолётов прибудет 28 сентября.
Он будет выполнять задания «по наблюдению за российской военной деятельностью рядом с границами альянса».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев провёл атаку на Севастополь 22 сентября в координации с США и Британией.