Захарова: Киев провёл атаку на Севастополь в координации с США и Британией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев провёл атаку на Севастополь 22 сентября в координации с США и Британией.

Об этом она сказала во время брифинга.

«22 сентября под ударом вновь оказался Севастополь. Нет ни малейших сомнений, что эта атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолётов-разведчиков и реализовывалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США находился у Чёрного моря во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь.