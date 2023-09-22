Самолёт-разведчик США находился у Чёрного моря во время атаки ВСУ на Севастополь

Самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США находился у Чёрного моря во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24. Самолёты данного типа регулярно находятся в районе Чёрного моря. Также там часто фиксируют полёты высотных разведчиков RQ-4 Global Hawk и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry ВВС США. По данным Минобороны, днём 22 сентября киевский режим нанёс ракетный удар по городу Севастополю. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. Один военнослужащий пропал без вести.