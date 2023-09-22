МО: российский военнослужащий погиб в результате удара ВСУ по зданию штаба флота
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«В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий погиб», — сказано в заявлении ведомства.
22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.
На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.
В городе объявили отбой ракетной и авиационной опасности, однако в центр города пока лучше не выезжать, сообщили власти. Дороги перекрыты, идёт ряд специальных мероприятий.