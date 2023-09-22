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МО: российский военнослужащий погиб в результате удара ВСУ по зданию штаба флота

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RT
В результате атаки украинских военных по историческому зданию штаба Черноморского флота один военнослужащий погиб, заявило Министерство обороны России.
МО: российский военнослужащий погиб в результате удара ВСУ по зданию штаба флота
  • © Официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий погиб», — сказано в заявлении ведомства.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.

В городе объявили отбой ракетной и авиационной опасности, однако в центр города пока лучше не выезжать, сообщили власти. Дороги перекрыты, идёт ряд специальных мероприятий.

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