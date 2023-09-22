МО: российский военнослужащий погиб в результате удара ВСУ по зданию штаба флота

В результате атаки украинских военных по историческому зданию штаба Черноморского флота один военнослужащий погиб, заявило Министерство обороны России.

«В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий погиб», — сказано в заявлении ведомства.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.

В городе объявили отбой ракетной и авиационной опасности, однако в центр города пока лучше не выезжать, сообщили власти. Дороги перекрыты, идёт ряд специальных мероприятий.