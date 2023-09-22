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Развожаев: по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесён ракетный удар

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Украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев: по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесён ракетный удар
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112», — написал он в Telegram.

На место выехали все оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

«Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео», — добавил глава города.

Утром 22 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету и два беспилотника возле западного побережья Крыма.

Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что силы ПВО сбили все ракеты, которыми ВСУ пытались поразить аэродром Саки в Крыму.

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