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Власти Крыма: ПВО сбила все пытавшиеся атаковать аэродром Саки ракеты ВСУ

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что силы ПВО сбили все ракеты, которыми ВСУ пытались поразить аэродром Саки в Крыму.
Власти Крыма: ПВО сбила все пытавшиеся атаковать аэродром Саки ракеты ВСУ
  • РИА Новости

«Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома Саки... Есть только одна проблема, наше ПВО всё сбило», — написал он в Telegram.

Ранее средства ПВО уничтожили 19 БПЛА над акваторией Чёрного моря и Крымом.

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