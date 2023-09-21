Власти Крыма: ПВО сбила все пытавшиеся атаковать аэродром Саки ракеты ВСУ
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что силы ПВО сбили все ракеты, которыми ВСУ пытались поразить аэродром Саки в Крыму.
- РИА Новости
«Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома Саки... Есть только одна проблема, наше ПВО всё сбило», — написал он в Telegram.
Ранее средства ПВО уничтожили 19 БПЛА над акваторией Чёрного моря и Крымом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен