Власти Крыма: ПВО сбила все пытавшиеся атаковать аэродром Саки ракеты ВСУ

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что силы ПВО сбили все ракеты, которыми ВСУ пытались поразить аэродром Саки в Крыму.

РИА Новости

«Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома Саки... Есть только одна проблема, наше ПВО всё сбило», — написал он в Telegram. Ранее средства ПВО уничтожили 19 БПЛА над акваторией Чёрного моря и Крымом.