Средства ПВО уничтожили украинские ракету и БПЛА у западного побережья Крыма

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету и два беспилотника возле западного побережья Крыма.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что 22 сентября около 10:30 мск киевский режим пытался совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками.

«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолётного типа», — заявили в оборонном ведомстве.

Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что силы ПВО сбили все ракеты, которыми ВСУ пытались поразить аэродром Саки в Крыму.