Средства ПВО уничтожили украинские ракету и БПЛА у западного побережья Крыма
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что 22 сентября около 10:30 мск киевский режим пытался совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками.
«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолётного типа», — заявили в оборонном ведомстве.
Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что силы ПВО сбили все ракеты, которыми ВСУ пытались поразить аэродром Саки в Крыму.