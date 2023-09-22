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Средства ПВО уничтожили украинские ракету и БПЛА у западного побережья Крыма

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Средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету и два беспилотника возле западного побережья Крыма.
Средства ПВО уничтожили украинские ракету и БПЛА у западного побережья Крыма
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что 22 сентября около 10:30 мск киевский режим пытался совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками.

«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолётного типа», — заявили в оборонном ведомстве.

Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что силы ПВО сбили все ракеты, которыми ВСУ пытались поразить аэродром Саки в Крыму.

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