Развожаев: сотрудники МЧС работают на месте ракетного удара в Севастополе
- РИА Новости
«Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств», — заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.
22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.
Губернатор также предупредил жителей о вероятности ещё одной атаки со стороны украинских военных, он попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.