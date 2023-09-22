Развожаев: сотрудники МЧС работают на месте ракетного удара в Севастополе

На месте ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.

«Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств», — заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

Губернатор также предупредил жителей о вероятности ещё одной атаки со стороны украинских военных, он попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.