В Севастополе объявили отбой ракетной опасности, дороги в центре пока перекрыты

В Севастополе объявили отбой ракетной и авиационной опасности, однако в центр города пока лучше не выезжать, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Дороги перекрыты, идёт ряд специальных мероприятий», — сообщил он.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

Губернатор Развожаев также предупредил жителей о вероятности ещё одной атаки со стороны украинских военных, он попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.

На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.