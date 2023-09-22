В Севастополе объявили отбой ракетной опасности, дороги в центре пока перекрыты
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«Дороги перекрыты, идёт ряд специальных мероприятий», — сообщил он.
22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.
Губернатор Развожаев также предупредил жителей о вероятности ещё одной атаки со стороны украинских военных, он попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.
На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.