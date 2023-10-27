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Экс-разведчик Риттер: США не понимают, как Россия создала такую мощную ПВО

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В США не понимают, как России удалось создать такую сильную систему ПВО в зоне спецоперации на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер: США не понимают, как Россия создала такую мощную ПВО
  • РИА Новости

«Мы до сих пор не знаем, что, чёрт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители сбиваются», — заявил Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Он отметил, что США заполняют небо радарами и самолётами радиолокационного обнаружения AWACS, но не могут понять, что происходит.

Экс-разведчик выразил мнение, что российская ПВО обеспечит России превосходство в воздухе в войне будущего.

Ранее сообщалось, что российские войска за прошедший месяц уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ.

До этого Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS в зоне СВО.

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