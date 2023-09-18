«Идёт бескомпромиссная борьба»: в МИД РФ заявили о курсе на укрепление военного потенциала НАТО в Арктике
- Здание российского МИД / атомный ледокол «Ямал»
- globallookpress.com
- © Aleksander Polyakov/Rosatom
Укрепление военного потенциала НАТО в Арктике свидетельствует о доминировании силовых сценариев в политике альянса, заявил посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов.
«Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счёт вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран», — сказал он в разговоре с РИА Новости.
По словам дипломата, рост военно-политической напряжённости в Арктике происходит из-за неконструктивной линии США и их союзников, особенно на фоне российской спецоперации.
Стоит отметить, что в российском внешнеполитическом ведомстве и ранее выражали обеспокоенность по поводу усиления активности НАТО в Арктике. Так, в июне этого года на полях Петербургского международного экономического форума Николай Корчунов отметил, что Россия остаётся единственной страной в Арктическом регионе, которая не входит в Североатлантический альянс.
«Конечно, нас такие перспективы не могут не беспокоить, потому что семь стран будут вынуждены придерживаться решений и установок Брюсселя... А в последнее время мы видим, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в своих выступлениях выходит далеко за рамки военно-политической проблематики, берётся комментировать содержание и перспективы невоенного, сугубо гражданского сотрудничества России с другими неарктическими государствами, с тем же Китаем. Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, как и расширение и активизация деятельности альянса в высоких широтах», — цитирует посла ТАСС.
- Николай Корчунов
- РИА Новости
- © Светлана Шевченко
Напомним, в Арктическом совете, помимо России, состоят также Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Хельсинки и Стокгольм в мае 2022-го подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля этого года Финляндия официально стала 31-м членом альянса. После того как будет одобрена заявка Швеции, все участники совета, за исключением РФ, будут представлять альянс.
В мае Николай Корчунов не исключил, что Россия может выйти из Арктического совета, если его работа не будет содействовать реализации национальных интересов в регионе.
«Сокровищница природных ресурсов»
Аналитики констатируют, что НАТО в последние годы предпринимает серьёзные усилия для укрепления своих позиций в Арктике.
«Североатлантический альянс активно работает для развития своих возможностей в Арктическом регионе. Значительные суммы выделяются для того, чтобы подготовить вооружённые силы отдельных стран-членов для действий в условиях Крайнего Севера. Для этого в альянсе был, в частности, создан соответствующий Центр передового опыта», — сказал в беседе с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.
Специализирующийся на проведении операций в холодном климате Центр передового опыта НАТО был открыт в 2007 году в Норвегии. По информации еженедельника «Звезда», этот центр предоставляет странам НАТО платформу для повышения оперативной совместимости в области действий в условиях приарктической зоны и проведения совместных операций на российском направлении.
В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил в комментарии RT, что интерес НАТО к Арктике во многом обусловлен богатым запасом полезных ископаемых в этом регионе.
«Присутствие НАТО будет там усиливаться каждый год по одной простой причине: Арктика — это сокровищница природных ресурсов, а ресурсов на планете становится всё меньше. За эти ресурсы идёт бескомпромиссная борьба. Поэтому Арктика для них — один из приоритетов», — заявил политолог.
Блохин также уверен, что альянс стремится предотвратить усиление влияния России в Арктике.
«Они хотят застолбить наиболее богатые углеводородами зоны. Также они пытаются противодействовать нарастающему влиянию России, то есть реализуют политику сдерживания в Арктике», — считает аналитик.
Эксперт обратил внимание на возросший интерес к Арктике со стороны военных США. В частности, в 2021 году Пентагон утвердил стратегию под названием «Возвращение господства в Арктике». В американском военном ведомстве тогда подчеркнули, что публикация этой стратегии «своевременна, особенно если учитывать возрастающую активность великих держав — конкурентов в Арктическом регионе».
«Стратегический резерв развития»
В беседе с журналистами Николай Корчунов отметил, что, принимая ответные шаги на действия НАТО, Москва будет исходить из «комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера, вытекающих из задач», которые Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны РФ.
Дипломат добавил, что Россия способна надёжно обеспечить безопасность Северного морского пути и его инфраструктуры без помощи со стороны. При этом Корчунов подчеркнул, что Москва продолжит благоприятствовать взаимному доверию в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога.
Напомним, Стратегия развития Арктической зоны России на период до 2035 года была утверждена в 2020 году — ещё до последней волны расширения НАТО и текущего обострения отношений альянса с РФ. Однако уже тогда в документе отмечался «рост конфликтного потенциала в Арктике, требующий постоянного повышения боевых возможностей группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне».
- Российский атомный ледокол «Сибирь»
- globallookpress.com
- © USC Press Service
Для обеспечения безопасности РФ в Стратегии предусматривались такие меры, как совершенствование состава и структуры ВС РФ в Арктической зоне, поддержание уровня боевой готовности группировок войск в соответствии «с актуальным и прогнозируемым характером военных опасностей» и угроз в Арктике, а также оснащение российской армии современными вооружениями, адаптированными к арктическим условиям.
Помимо этого, документ предписывал развивать инфраструктуру базирования российских вооружённых сил и использовать технологии и объекты инфраструктуры двойного назначения в интересах комплексного решения в Арктической зоне задач в области обороны.
При этом в Стратегии подчёркивается особая важность Арктического региона для России. В частности, он обеспечивает добычу в РФ более 80% горючего природного газа и 17% нефти, включая газовый конденсат, а российский континентальный шельф в Арктике, согласно оценкам специалистов, содержит более 85,1 трлн куб. м горючего природного газа и 17,3 млрд т нефти, являясь «стратегическим резервом развития минерально-сырьевой базы» России.
Авторы документа также констатировали, что роль Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать в результате климатических изменений.
Наконец, в Арктической зоне располагаются объекты стратегических сил сдерживания России, которые необходимы для недопущения агрессии против РФ и её союзников, говорится в Стратегии.
Под защитой Северного флота
По словам аналитиков, ключевую роль в обеспечении безопасности РФ и защите российских интересов в Арктике играет Северный флот. 1 декабря 2014 года на его базе было создано Объединённое стратегическое командование «Северный флот», зона ответственности которого простирается от Мурманска до Анадыря.
- Отряд кораблей Северного флота выполняет задачи в Арктической зоне Северного Ледовитого океана
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
В структуру Объединённого стратегического командования входят подводные силы, Кольская флотилия разнородных сил, Беломорская военно-морская база, 45-я армия ВВС и ПВО, а также сухопутные и береговые войска: 61-я отдельная бригада морской пехоты, 200-я отдельная мотострелковая бригада и 80-я отдельная мотострелковая арктическая бригада.
«Среди всех подразделений ВМФ РФ наиболее сильным является Северный флот. Он имеет для России стратегическое значение, поскольку в случае ядерного конфликта кратчайшая траектория полёта межконтинентальных ракет в сторону США как раз будет проходить через Арктику. Кроме того, у нас самый мощный ледокольный флот», — подчеркнул Константин Блохин.
В свою очередь, Сергей Ермаков отметил, что мощное присутствие РФ в Арктике обеспечивается не только за счёт военной силы.
«Позиции России в Арктике сейчас сильные. Это связано со многими аспектами: научная и хозяйственная деятельность, развитие судоходства и арктического флота. Здесь РФ превосходит все остальные страны. Конечно, военные силы тоже важны. Москва традиционно комплексно и с особым вниманием подходит к Арктике», — пояснил специалист.
При этом он усомнился в том, что в обозримой перспективе Арктика может стать ареной для прямого военного столкновения.
«Этот регион сложен для ведения военных операций. Натовцы признают, что их возможности в Арктике ограниченны и во многом уступают российским. В альянсе есть ряд государств, которые обладают потенциалом, но НАТО в целом далеко от того, чтобы эффективно действовать в этом непростом регионе. Собственно, с этим и связано такое внимание блока к Арктике в последнее время — они пытаются очень быстрыми темпами закрепиться там», — заключил Ермаков.
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