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МИД: Россия может надёжно обеспечить безопасность Севморпути без чужой помощи

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Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Россия сама может надёжно обеспечить безопасность Северного морского пути и его инфраструктуры.

«Исходим из того, что Россия способна самостоятельно надёжно обеспечить безопасность Севморпути и его инфраструктуры на долгосрочную перспективу», — цитирует посла РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал опасения ряда экспертов о возможном возникновении вопроса о допуске китайских военных кораблей к маршруту СМП.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути.

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