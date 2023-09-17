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Дипломат Корчунов: Россия превентивно ответит на военное усиление НАТО в Арктике

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Российская сторона примет комплекс мер, в том числе превентивного характера, в ответ на усиление военного потенциала НАТО в Арктике.

Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

По его словам, курс НАТО по укреплению военного потенциала в регионе свидетельствует о превалировании в альянсе «силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах».

Корчунов отметил, что Москва будет исходить в своей реакции из «комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера».

Ранее WSJ писала, что США решили расширить своё присутствие в Арктике в связи с данными о том, что в последние месяцы российские бомбардировщики усилили патрулирование региона, а Китай делится с Россией спутниковой информацией.

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