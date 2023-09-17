Дипломат Корчунов: Россия превентивно ответит на военное усиление НАТО в Арктике
Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.
По его словам, курс НАТО по укреплению военного потенциала в регионе свидетельствует о превалировании в альянсе «силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах».
Корчунов отметил, что Москва будет исходить в своей реакции из «комплекса необходимых мер, в том числе превентивного характера».
Ранее WSJ писала, что США решили расширить своё присутствие в Арктике в связи с данными о том, что в последние месяцы российские бомбардировщики усилили патрулирование региона, а Китай делится с Россией спутниковой информацией.