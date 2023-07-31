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WSJ: США решили усилить своё присутствие в Арктике

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США решили расширить своё присутствие в Арктике в связи с данными о том, что в последние месяцы российские бомбардировщики усилили патрулирование региона, а Китай делится с Россией спутниковой информацией.
WSJ: США решили усилить своё присутствие в Арктике
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Wall Street Journal

Отмечается, что Арктику также активно осваивают коммерческие и государственные суда под российским флагом.

Утверждается, что в связи с этим Вашингтон принял решение увеличить количество полярных ледоколов, которые должны постоянно присутствовать в арктических водах. Так, лишь один ледокол США находится в регионе часть года, в то время как у России их насчитывается несколько десятков. 

По данным аналитиков и военных США, они также отслеживают перемещения судов России и Китая с помощью спутников и беспилотных летательных аппаратов. 

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что военный союз России и Китая создал бы серьёзные риски для Соединённых Штатов

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