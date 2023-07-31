WSJ: США решили усилить своё присутствие в Арктике
- РИА Новости
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что Арктику также активно осваивают коммерческие и государственные суда под российским флагом.
Утверждается, что в связи с этим Вашингтон принял решение увеличить количество полярных ледоколов, которые должны постоянно присутствовать в арктических водах. Так, лишь один ледокол США находится в регионе часть года, в то время как у России их насчитывается несколько десятков.
По данным аналитиков и военных США, они также отслеживают перемещения судов России и Китая с помощью спутников и беспилотных летательных аппаратов.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что военный союз России и Китая создал бы серьёзные риски для Соединённых Штатов.