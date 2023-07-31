WSJ: США решили усилить своё присутствие в Арктике

США решили расширить своё присутствие в Арктике в связи с данными о том, что в последние месяцы российские бомбардировщики усилили патрулирование региона, а Китай делится с Россией спутниковой информацией.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что Арктику также активно осваивают коммерческие и государственные суда под российским флагом.

Утверждается, что в связи с этим Вашингтон принял решение увеличить количество полярных ледоколов, которые должны постоянно присутствовать в арктических водах. Так, лишь один ледокол США находится в регионе часть года, в то время как у России их насчитывается несколько десятков.

По данным аналитиков и военных США, они также отслеживают перемещения судов России и Китая с помощью спутников и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что военный союз России и Китая создал бы серьёзные риски для Соединённых Штатов.