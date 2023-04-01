Генерал Милли заявил, что военный союз России и Китая создал бы риски для США

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что военный союз России и Китая создал бы серьёзные риски для Соединённых Штатов.

Об этом Милли сказал в интервью изданию Defense One.

По словам военного, Вашингтону необходимо найти такой геополитический подход, который бы не сблизил Москву и Пекин настолько, что они создали бы военный альянс против США.

«Вы не хотите, чтобы этот день когда-либо пришёл», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что сближение России и Китая можно назвать стратегической ошибкой администрации президента США Джо Байдена.