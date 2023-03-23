Экс-госсекретарь США Помпео: сближение России и КНР стало стратегической ошибкой Байдена

Бывший госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что сближение России и Китая можно назвать стратегической ошибкой администрации американского президента Джо Байдена.

Об этом политик сказал в эфире телеканала Fox News.

«Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться», — сказал Помпео.

По его словам, данное сближение несёт большие риски для Вашингтона.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.

Бывший советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.