Экс-госсекретарь США Помпео: сближение России и КНР стало стратегической ошибкой Байдена
Об этом политик сказал в эфире телеканала Fox News.
«Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться», — сказал Помпео.
По его словам, данное сближение несёт большие риски для Вашингтона.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.
Бывший советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.