Узнать больше

Болтон: союз России и Китая создает реальную проблему для Запада

Короткая ссылка
Экс-советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил изданию Telegraph, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.

По его словам, серьёзно то, что Россия и КНР говорят о союзе без границ.

«В этом состоит настоящая проблема вне зависимости от того, что произойдёт на Украине», — отметил Болтон.

Он добавил, что образуется ось Россия — Китай, к которой примкнут Иран и Северная Корея.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить