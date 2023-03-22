Болтон: союз России и Китая создает реальную проблему для Запада

Экс-советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил изданию Telegraph, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.

По его словам, серьёзно то, что Россия и КНР говорят о союзе без границ.

«В этом состоит настоящая проблема вне зависимости от того, что произойдёт на Украине», — отметил Болтон.

Он добавил, что образуется ось Россия — Китай, к которой примкнут Иран и Северная Корея.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая.