Болтон: союз России и Китая создает реальную проблему для Запада
По его словам, серьёзно то, что Россия и КНР говорят о союзе без границ.
«В этом состоит настоящая проблема вне зависимости от того, что произойдёт на Украине», — отметил Болтон.
Он добавил, что образуется ось Россия — Китай, к которой примкнут Иран и Северная Корея.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая.