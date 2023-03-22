Пушков: недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина вряд ли изменит позицию КНР

Сенатор Алексей Пушков заявил, что недовольство Европы из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая.

Он уточнил, что во время пребывания китайского лидера в Москве президент Чехии Петр Павел сообщил, что в ряде стран Европы проводится ревизия отношений с КНР.

«Если это прямой намёк на недовольство Европы политикой Пекина и его сближением с Москвой, то можно предположить, что это вряд ли заметно повлияет на поведение КНР», — заявил он в своём Telegram-канале

По словам Пушкова, в Пекине прекрасно осознают, что степень автономии Европы от Соединённых Штатов сильно сократилась за последние годы.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.

Он отметил, что перед лицом изменения мира, времени, истории Китай и Россия сумели сохранить стратегическую выдержку, а также вместе уверенно и спокойно ответили на вызовы времени.