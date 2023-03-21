Председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.

Об этом он сказал на государственном обеде с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, перед лицом изменения мира, времени, истории Китай и Россия сумели сохранить стратегическую выдержку, а также вместе уверенно и спокойно ответили на вызовы времени.

«Вместе мы показали образцовый пример отношений между великими державами», — цитирует его ТАСС.

По его словам, прогресс в отношениях России и Китая за последние десять лет впечатляет.