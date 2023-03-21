Узнать больше

Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав

Короткая ссылка
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав
  • AP
  • © Mikhail Tereshchenko, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом он сказал на государственном обеде с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, перед лицом изменения мира, времени, истории Китай и Россия сумели сохранить стратегическую выдержку, а также вместе уверенно и спокойно ответили на вызовы времени.

«Вместе мы показали образцовый пример отношений между великими державами», — цитирует его ТАСС.

По его словам, прогресс в отношениях России и Китая за последние десять лет впечатляет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить