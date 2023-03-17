МИД Китая: отношения Москвы и Пекина не являются «вызовом для мирового порядка»
- AP
«Две страны всегда придерживались нового типа отношений между крупными державами, предполагающего партнёрство, а не присоединение к блокам, диалог, а не противостояние», — цитирует его РИА Новости.
Вэньбинь подчеркнул, что отношения Китая и России основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.
Заявления ряда политиков о том, что отношения России и Китая являются «вызовом для мирового порядка», представляют собой проявление «менталитета холодной войны», заключил он.
Также в МИД Китая отметили, что председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию проведёт с российским лидером Владимиром Путиным углублённый обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам.
В Кремле уточнили, что Си Цзиньпин, который прибудет в Россию с визитом 20 марта, посетит Москву.