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МИД Китая: отношения Москвы и Пекина не являются «вызовом для мирового порядка»

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Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
МИД Китая: отношения Москвы и Пекина не являются «вызовом для мирового порядка»
  • AP

«Две страны всегда придерживались нового типа отношений между крупными державами, предполагающего партнёрство, а не присоединение к блокам, диалог, а не противостояние», — цитирует его РИА Новости.

Вэньбинь подчеркнул, что отношения Китая и России основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.

Заявления ряда политиков о том, что отношения России и Китая являются «вызовом для мирового порядка», представляют собой проявление «менталитета холодной войны», заключил он.

Также в МИД Китая отметили, что председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию проведёт с российским лидером Владимиром Путиным углублённый обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам.

В Кремле уточнили, что Си Цзиньпин, который прибудет в Россию с визитом 20 марта, посетит Москву

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