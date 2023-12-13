Блинкен: США поставят Киеву боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон в рамках нового пакета помощи Киеву передаст Украине боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы.

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что в пакет помощи Украине входят боеприпасы и компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, включая калибры 155 мм и 105 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, а аткже противотанковые боеприпасы.

Блинкен добавил, что вооружение также включает патроны для стрелкового оружия, вспомогательное оборудование, сервисные услуги, обучение и доставка оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.

По итогам встречи с Владимиром Зеленским он также заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву, но возможности стремительно кончаются.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выклянчил в Соединённых Штатах, всё оно будет либо перемолото ВС России, либо брошено.