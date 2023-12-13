Байден: США будут поставлять оружие Киеву, но возможности стремительно кончаются

Президент США Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву, но возможности стремительно кончаются.

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что США продолжат поставлять Украине оружие и оборудование настолько долго, насколько это возможно.

«Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу», — добавил Байден.

Ранее журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что Зеленский в ходе встречи с Байденом не смог ответить на вопрос о способности Украины победить в конфликте с Россией без помощи со стороны США.

Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.