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Байден: США будут поставлять оружие Киеву, но возможности стремительно кончаются

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Президент США Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву, но возможности стремительно кончаются.

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что США продолжат поставлять Украине оружие и оборудование настолько долго, насколько это возможно.

«Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу», — добавил Байден.

Ранее журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что Зеленский в ходе встречи с Байденом не смог ответить на вопрос о способности Украины победить в конфликте с Россией без помощи со стороны США.

Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.

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