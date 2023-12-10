«Войны компроматов»: почему Байден заявил об «угрозах» в случае возможной победы Трампа на президентских выборах

Вероятная победа экс-лидера США Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах несёт множество угроз, в том числе для гражданских и избирательных прав, а также для демократии и положения Вашингтона в мире, заявил действующий глава Белого дома Джо Байден. Он также утверждает, что его предшественник на президентском посту «стремится к политическому насилию» и намерен преследовать своих оппонентов. Ранее Трамп объявил о «крестовом походе» против Байдена. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что предвыборная гонка в США находится на пороге старта, что предполагает обострение политической риторики основных кандидатов. Ситуация усугубляется снижением электоральной поддержки Байдена и ростом популярности его соперника, при этом оба политика не гнушаются использовать разного рода провокации, указывают аналитики.

Возможная победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США несёт множество угроз, заявил действующий глава Белого дома Джо Байден на встрече в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), посвящённой сбору средств для его предвыборной кампании.

«Позвольте мне высказаться прямо. Дональд Трамп представляет множество угроз для нашей страны. (Он является угрозой. — RT) и для права выбора, и для гражданских и избирательных прав, и для положения США в мире. Но самая большая угроза со стороны Трампа — это угроза нашей демократии, поскольку если мы лишимся её, то лишимся всего», — считает Байден.

Он напомнил о событиях 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, не желая признавать победу Байдена на выборах.

«Трамп сидел в частной столовой недалеко от Овального кабинета — всего в одном маленьком коридоре от него — и наблюдал по телевизору, как толпа напала на Капитолий и полицию Капитолия, (он смотрел, как. — RT) она осквернила Капитолий», — заявил Байден, назвав это отвратительным.

По его словам, Трамп стал первым в истории проигравшим на президентских выборах кандидатом, который «отказался признать волю народа».

«Он говорит, что баллотируется в президенты не для того чтобы служить американскому народу, но, цитирую, чтобы добиться «отмщения» и «возмездия»... На днях он сказал, что будет диктатором только в первый день. Слава Богу, что только в первый день!» — сказал Байден.

Ранее Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах, «кроме первого дня», когда он закроет границу.

Байден также выступил с утверждением, что 45-й президент США «стремится к политическому насилию, а не отвергает его».

«Он назвал тех, кто выступает против него, «паразитами». Подобные слова перекликаются с ненавистнической риторикой в Германии 1930-х годов. Он угрожает в рамках Закона о подрывной деятельности использовать американских военных на улицах Америки, чтобы преследовать своих политических оппонентов... Мы не можем этого допустить», — подчеркнул Байден.

Как ранее заявил действующий президент США, он не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы этого не сделал Трамп. По словам главы Белого дома, Трампу «нельзя позволить победить».

Байден и его предвыборный штаб акцентировали внимание на наиболее «спорных комментариях» Трампа на фоне его растущей популярности и снижающихся рейтингов нынешнего главы государства, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, за Трампа готовы проголосовать 47% американских респондентов, а за Байдена — 43%.

Белый дом

© РИА Новости / Алексей Агарышев

«Согласно новому опросу The Wall Street Journal, сейчас политические позиции президента Байдена самые слабые за всё время его президентства: избиратели поставили ему самые низкие оценки эффективности работы (за всю историю опросов. — RT) и в гипотетическом президентском противостоянии 2024 года впервые отдали предпочтение Дональду Трампу», — пишет WSJ.

Схожие данные опубликовал и агрегатор социологических опросов RealClearPolitics. По состоянию на 9 декабря 2023 года, Трампа готовы поддержать 46,6% опрошенных американцев, тогда как Байдена — 44,4%.

Как считает обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу, Байден «впадает в отчаяние» из-за планов Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024 года.

«Крестовый поход» Трампа

Напомним, на прошлой неделе Трамп объявил о «крестовом походе» за освобождение Соединённых Штатов от действующего президента, а также пообещал своим сторонникам, что в случае избрания избавит страну «от Байдена, его администрации и преступников». Как отметил экс-лидер США, глава Белого дома и его леворадикальные союзники «любят изображать из себя защитников демократии», однако разрушают её, «всё больше ударяясь в крайности и репрессии».

Позднее Трамп заявил, что весь мир наблюдает, как Соединённые Штаты превращаются в банановую республику из-за действий Байдена, стратегия которого «против своего политического оппонента становится всё более радикальной и безумной». Трамп также подчеркнул, что уровень его поддержки среди избирателей растёт, а «в некоторых местах бьёт рекорды».

Дональд Трамп среди своих сторонников

© AP Photo/Charles Krupa

При этом Трамп усомнился в том, что Байдену удастся вновь стать кандидатом в президенты США от демократов на предстоящих выборах из-за «плохой физической формы». Кроме того, Трамп раскритиковал когнитивные способности американского лидера, подчеркнув, что «умственно он столь же плох, может, даже хуже».

«Грязные PR-технологии»

Политологи, в свою очередь, констатируют, что президентская гонка в США обостряется, поэтому Байден, наконец, ответил Трампу на его многочисленные критические замечания.

«Достаточно давно слежу за политической жизнью США, но признаюсь, не припоминаю, чтобы участники президентской гонки опускались до такого уровня взаимных оскорблений и обвинений», — заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По его словам, сейчас Байдену приходится действовать «жёстко и решительно», поскольку его позиции среди демократов пошатнулись.

«Положение Байдена в его же партии достаточно слабое: многие демократы сомневаются в его способности участвовать в предвыборной гонке и потом благополучно завершить свою вторую президентскую каденцию», — сказал Батюк.

Ещё одной причиной достаточно жёстких заявлений Байдена в адрес Трампа он называет текущий кризис американской политической системы.

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«Раскол между двумя политическими партиями США колоссальный. И это не может не вызывать опасений, поскольку речь идёт ни много ни мало о ядерной сверхдержаве. И серьёзный политический хаос в такой стране, который наблюдается сейчас и продолжает усугубляться, чреват самыми негативными последствиями не только для США, но и для всего остального мира», — подчеркнул Батюк.

Со своей стороны, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов объяснил обострение противостояния Байдена и Трампа в рамках президентской гонки тем, что США подходят к очень важной фазе избирательной кампании.

«Речь идёт о старте основной части предвыборной гонки, которая начнётся после рождественских каникул. По сути, кандидаты сейчас резко усиливают эмоциональную часть заявлений, наращивают свои усилия по этому треку, чтобы перетянуть на свою сторону колеблющихся избирателей», — сказал он в разговоре с RT.

Поскольку социологические данные свидетельствуют о нестабильной поддержке Байдена, он и его команда не уверены в своих силах и вынуждены повышать ставки, говорит Шаповалов.

«Поэтому Байден пускается во все тяжкие и предъявляет Трампу во многом необоснованные обвинения, чтобы остановить рост его популярности», — считает Шаповалов.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман считает, что оба претендента на пост президента США, очевидно, будут использовать не только жёсткую риторику, но и имеющиеся у них силовые и административные ресурсы для победы на выборах.

«Трамп готовится разыграть против своего оппонента козырную карту в виде запуска процедуры импичмента по инициативе представителей республиканского большинства в конгрессе. Байден же надеется на то, что лояльные ему представители «глубинного государства» найдут формальные основания для принудительного исключения Трампа из предвыборной гонки, но, похоже, пока они действуют даже больше против самого главы Белого дома. Таким образом, стратегии обоих кандидатов основываются на применении грязных PR-технологий, включая разного рода провокации и войны компроматов», — сказал аналитик в комментарии RT.

Президентские выборы в США

© AP Photo/Morry Gash

При этом по мере ухудшения социально-экономической и финансовой ситуации в США электоральные шансы Байдена уже сейчас тают на глазах, констатирует Фельдман.

«Многочисленные скандалы вокруг его сына, официально обвинённого в неуплате налогов и ряде других преступлений, наносят непоправимый ущерб политическому имиджу главы Белого дома. На его фоне обвинения против Трампа наверняка видятся рядовым американцам менее одиозно. Всё это не на руку Байдену и может очень помочь Трампу в ходе предвыборной кампании», — заключил Фельдман.