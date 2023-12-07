Обозреватель Fox Кадлоу: Байден впадает в отчаяние из-за планов Трампа

Президент США Джо Байден «впадает в отчаяние» из-за планов его предшественника Дональда Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024 года.

Об этом заявил обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу.

При этом он выразил желание, чтобы Трамп пообещал с первого же дня отменить все постановления Байдена.

«Тезис с диктатурой просто глуп, просто-напросто глуп. Байден впадает в отчаяние по этому поводу», — сказал журналист.

Ранее Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошёл Трамп.

Также Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах.