Обозреватель Fox Кадлоу: Байден впадает в отчаяние из-за планов Трампа
Об этом заявил обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу.
При этом он выразил желание, чтобы Трамп пообещал с первого же дня отменить все постановления Байдена.
«Тезис с диктатурой просто глуп, просто-напросто глуп. Байден впадает в отчаяние по этому поводу», — сказал журналист.
Ранее Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошёл Трамп.
Также Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах.