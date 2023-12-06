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Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах

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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал не стать диктатором в случае победы на выборах.

Об этом информирует Fox News.

«Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором», — сказал бывший американский лидер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошёл его предшественник Трамп.

Также в NYT отметили, что второе президентство Трампа может быть более радикальным, чем первое.

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