RT в Telegram
Подпишись

NYT: второе президентство Трампа может быть более радикальным, чем первое

Короткая ссылка
Второе президентство Дональда Трампа в случае его победы на выборах в США будет гораздо более радикальным, чем первое (2017—2021 гг.), считают журналисты The New York Times.
NYT: второе президентство Трампа может быть более радикальным, чем первое
  • Gettyimages.ru

Издание называет риторику Трампа в предвыборной кампании «жестокой и авторитарной», по мнению газеты, она уже вызвала тревогу в связи с тем, что политик «дегуманизирует» своих оппонентов, называя их паразитами, которых нужно искоренить.

«Что будет отличаться во второй администрации Трампа, так это не столько его характер, сколько его окружение», — уверены журналисты.

Кроме того, Трамп в случае победы будет использовать Минюст для «отмщения своим противникам», пишет издание.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это крестовый поход против нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Байден при этом заявил, что его предшественник в случае победы на выборах будет «мстить».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить