NYT: второе президентство Трампа может быть более радикальным, чем первое
- Gettyimages.ru
Издание называет риторику Трампа в предвыборной кампании «жестокой и авторитарной», по мнению газеты, она уже вызвала тревогу в связи с тем, что политик «дегуманизирует» своих оппонентов, называя их паразитами, которых нужно искоренить.
«Что будет отличаться во второй администрации Трампа, так это не столько его характер, сколько его окружение», — уверены журналисты.
Кроме того, Трамп в случае победы будет использовать Минюст для «отмщения своим противникам», пишет издание.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это крестовый поход против нынешнего американского лидера Джо Байдена.
Байден при этом заявил, что его предшественник в случае победы на выборах будет «мстить».