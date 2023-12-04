NYT: второе президентство Трампа может быть более радикальным, чем первое

Второе президентство Дональда Трампа в случае его победы на выборах в США будет гораздо более радикальным, чем первое (2017—2021 гг.), считают журналисты The New York Times.

Издание называет риторику Трампа в предвыборной кампании «жестокой и авторитарной», по мнению газеты, она уже вызвала тревогу в связи с тем, что политик «дегуманизирует» своих оппонентов, называя их паразитами, которых нужно искоренить.

«Что будет отличаться во второй администрации Трампа, так это не столько его характер, сколько его окружение», — уверены журналисты.

Кроме того, Трамп в случае победы будет использовать Минюст для «отмщения своим противникам», пишет издание.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это крестовый поход против нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Байден при этом заявил, что его предшественник в случае победы на выборах будет «мстить».