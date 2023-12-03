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Трамп назвал своё участие в президентской гонке против Байдена «крестовым походом»

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это крестовый поход против нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Об этом он заявил перед своими сторонниками в штате Айова, передаёт ТАСС.

«Эта кампания — праведный крестовый поход по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена», — сказал Трамп.

При этом он отметил, что нынешний американский лидер разрушает демократию в Соединённых Штатах.

Ранее адвокат Трампа призвал отложить суд над ним до 2029 года.

Также в SCMP заявили, что Байдену нужно перемирие на Украине, чтобы победить Трампа.

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