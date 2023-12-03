Трамп назвал своё участие в президентской гонке против Байдена «крестовым походом»
Об этом он заявил перед своими сторонниками в штате Айова, передаёт ТАСС.
«Эта кампания — праведный крестовый поход по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена», — сказал Трамп.
При этом он отметил, что нынешний американский лидер разрушает демократию в Соединённых Штатах.
Ранее адвокат Трампа призвал отложить суд над ним до 2029 года.
Также в SCMP заявили, что Байдену нужно перемирие на Украине, чтобы победить Трампа.