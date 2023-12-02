Адвокат Трампа призвал отложить суд над ним до 2029 года

Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках уголовного дела против него о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должен быть отложен по меньшей мере до 2029 года, заявил его адвокат Стив Сэдоу.

Об этом пишет Politico.

По словам Сэдоу, такое решение должно быть принято в том случае, если Трамп выиграет предстоящие выборы главы государства в 2024 году.

«С учётом верховенства конституции и его обязанностей как президента Соединённых Штатов, этот процесс вовсе не будет проводиться до того момента, пока не истечёт его срок в офисе», — сказал адвокат.

Ранее суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия.

Также президент США Джо Байден заявил, что Трамп в случае победы на выборах будет «мстить».