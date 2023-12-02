RT в Telegram
Подпишись

Адвокат Трампа призвал отложить суд над ним до 2029 года

Короткая ссылка
Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках уголовного дела против него о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должен быть отложен по меньшей мере до 2029 года, заявил его адвокат Стив Сэдоу.

Об этом пишет Politico.

По словам Сэдоу, такое решение должно быть принято в том случае, если Трамп выиграет предстоящие выборы главы государства в 2024 году.

«С учётом верховенства конституции и его обязанностей как президента Соединённых Штатов, этот процесс вовсе не будет проводиться до того момента, пока не истечёт его срок в офисе», — сказал адвокат.

Ранее суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия.

Также президент США Джо Байден заявил, что Трамп в случае победы на выборах будет «мстить».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить