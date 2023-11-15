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Байден заявил, что Трамп будет «мстить» в случае победы на выборах президента

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Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп в случае победы на выборах будет «мстить».
Байден заявил, что Трамп будет «мстить» в случае победы на выборах президента
  • Gettyimages.ru

«Когда Трамп говорит о том, что будет делать, если вернётся на пост президента, он обещает «месть и возмездие», его слова. Если же я выиграю выборы, я обещаю никого не оставить позади», — сказал Байден.

Действующий американский лидер предположил, что Трамп видит в США слабеющую нацию — мрачное и разделённое будущее Америки.

«Но я этого не вижу», — добавил Байден.

Ранее суд в штате Мичиган постановил, что бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства, несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году.

Также стало известно, что сенатор США Тим Скотт сообщил о выходе из президентской гонки в США.

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