Суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в президентских выборах
Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, судья отверг аргументы о том, что роль Трампа в участии штурма Капитолия ограничивает его права на переизбрание.
В октябре верховный суд США не стал рассматривать требование запретить Трампу участвовать в президентских выборах.
Также стало известно, что сенатор США Тим Скотт сообщил о выходе из президентской гонки в США.
Кроме того, корреспондент шведского телеканала SVT Бенгт Нурборг заявил, что украинцы боятся победы Трампа на президентских выборах в США.