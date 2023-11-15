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Суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в президентских выборах

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Суд в штате Мичиган постановил, что бывший президента США Дональд Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, судья отверг аргументы о том, что роль Трампа в участии штурма Капитолия ограничивает его права на переизбрание.

В октябре верховный суд США не стал рассматривать требование запретить Трампу участвовать в президентских выборах.

Также стало известно, что сенатор США Тим Скотт сообщил о выходе из президентской гонки в США.

Кроме того, корреспондент шведского телеканала SVT Бенгт Нурборг заявил, что украинцы боятся победы Трампа на президентских выборах в США.

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