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Верховный суд США отклонил требование запретить Трампу участвовать в выборах

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Верховный суд США не стал рассматривать требование запретить Дональду Трампу участвовать в президентских выборах.
Верховный суд США отклонил требование запретить Трампу участвовать в выборах
  • AP
  • © Seth Wenig

«Ходатайство об истребовании дела отклонено», — говорится в списке постановлений инстанции, который цитирует РИА Новости.

Иск против Трампа подал республиканец Джон Кастро, который настаивал на том, что бывшего президента нельзя допускать к работе на выборных должностях из-за поправки к конституции, запрещающей замещать позиции «бунтовщикам и мятежникам».

Дональд Трамп ранее отметил, что его шансы победить Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.

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