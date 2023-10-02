Верховный суд США отклонил требование запретить Трампу участвовать в выборах

Верховный суд США не стал рассматривать требование запретить Дональду Трампу участвовать в президентских выборах.

«Ходатайство об истребовании дела отклонено», — говорится в списке постановлений инстанции, который цитирует РИА Новости.

Иск против Трампа подал республиканец Джон Кастро, который настаивал на том, что бывшего президента нельзя допускать к работе на выборных должностях из-за поправки к конституции, запрещающей замещать позиции «бунтовщикам и мятежникам».

Дональд Трамп ранее отметил, что его шансы победить Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.