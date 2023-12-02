SCMP: Байдену нужно перемирие на Украине, чтобы победить Трампа

Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка выразил мнение, что американский лидер Джо Байден должен убедить Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шансы на победу в выборах над экс-президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post.

«Если Байден добьётся перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок», — сказал эксперт.

Ранее адвокат Трампа призвал отложить суд над ним до 2029 года.

Также американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году.