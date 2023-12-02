SCMP: Байдену нужно перемирие на Украине, чтобы победить Трампа
Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post.
«Если Байден добьётся перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок», — сказал эксперт.
Ранее адвокат Трампа призвал отложить суд над ним до 2029 года.
Также американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году.