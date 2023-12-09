«Серьёзный удар по репутации»: как скандал вокруг Байдена-младшего может повлиять на позиции президента США

Выводы в конгрессе США о схемах «злоупотребления влиянием» семьи Байденов соответствуют показаниям разоблачителей из Налогового управления, сообщили в комитете палаты представителей по надзору. Однако обнаружить соответствующие доказательства следователям Налогового управления помешал американский Минюст, добавили в комитете. При этом ранее это ведомство выдвинуло новые обвинения против Байдена-младшего, которому может грозить до 17 лет лишения свободы. В Белом доме фактически отказались комментировать набирающий обороты скандал вокруг Хантера, а его адвокаты назвали новое дело политическим. По мнению экспертов, ситуация вокруг Байденов может привести к дальнейшему падению рейтингов действующего главы Белого дома. Кроме того, как полагают аналитики, дискредитируя Хантера, республиканцы рассчитывают, что Джо Байден откажется от участия в новой президентской кампании.

Выводы в конгрессе США о схемах злоупотребления влиянием семейства Байденов соответствуют показаниям разоблачителей из Налогового управления страны, сообщил председатель комитета палаты представителей по надзору республиканец Джеймс Комер.

Однако, по его словам, обнаружить соответствующие доказательства следователям управления помешал Минюст.

«Министерство юстиции помешало отважным и авторитетным расследователям Налогового управления США отследить улики, которые могли вывести на Джо Байдена. Показания разоблачителей из Налогового управления подтверждают выводы комитета по надзору о схемах злоупотребления влиянием семейства Байденов», — написал Комер на своей странице в соцсети X.

Впоследствии он отметил, что «корпоративные субъекты» Хантера перенаправляли иностранную валюту, «которая оседала на банковском счету Джо Байдена».

Комер также сослался на опубликованную стенограмму слушаний в бюджетном комитете палаты представителей с участием разоблачителей Налогового управления, которые хотели провести расследование в отношении Джо Байдена, но не смогли этого сделать.

Так, в этом документе приводятся слова спецагента Шепли, который указал, что ему и его коллегам «не дали провести расследование».

«Тысячи страниц доказательств»

Отметим, республиканцы, ссылаясь на тот факт, что действующий президент США якобы знал о махинациях своего сына, требуют привлечь Байдена-старшего к ответственности. Как заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News, Джо Байдену необходимо вынести импичмент из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера. Джонсон считает это необходимым, потому что несколько комитетов по юрисдикции проделывают колоссальную работу по поиску доказательств правонарушений Байденов, но Белый дом блокирует их и «скрывает тысячи страниц доказательств».

Как заявила со своей стороны член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, несмотря на то что «каждый демократ» и каждое средство массовой информации продолжают лгать насчёт отсутствия доказательств причастности Джо Байдена к махинациям его сына, у комитета по надзору палаты представителей они есть.

Член нижней палаты конгресса США Тейлор Грин

AP

© Cliff Owen

«Вот прямые доказательства того, что Джо Байден зарабатывал на скандале по поводу злоупотребления влиянием и подкупа со стороны преступного семейства Байденов. Запрошенная (для расследования) документация не лжёт!» — написала она в cвоём Telegram-канале, приложив соответствующие документы.

Как пояснили в надзорном комитете палаты представителей, речь идёт о полученных «по повестке» банковских записях, свидетельствующих о том, что 46-й президент США ежемесячно получал денежные суммы от компании его сына Хантера. По мнению законодателей, документы демонстрируют, что Байден-старший, вопреки его собственным заявлениям, «знал, участвовал и получал выгоду от практикуемых его семьёй схем торговли влиянием». Контролируемый республиканцами комитет ведёт расследование, призванное доказать вовлечённость американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.

Впрочем, глава Белого дома подобные утверждения отверг.

После этого Минюст США выдвинул новые обвинения против Байдена-младшего по девяти эпизодам о неуплате налогов в размере около $1,4 млн в период с 2016 по 2020 год. По этому делу Хантеру может грозить до 17 лет лишения свободы.

Как говорится в судебном документе, «обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни… наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов».

При этом в Белом доме фактически отказались комментировать происходящее, а адвокаты Хантера назвали новое дело политическим.

Как заявил сын Байдена, республиканцы якобы «пытаются убить» его, зная, что «эта боль будет сильнее, чем мог бы вынести» его отец. По словам Хантера, таким образом они хотят «разрушить его президентство».

Новые обвинения против сына президента США могут иметь чрезвычайно серьёзные последствия, предположил обозреватель газеты The Washington Times Чарльз Хёрт в беседе с Fox News. Он сравнил обвинительное заключение со взрывом атомной бомбы для семьи Байдена. Глава Белого дома, полагает Хёрт, должен ужаснуться, что его сына обвинили в том, к чему сам президент может иметь отношение.

«Отравлять политическую жизнь»

Эксперты, со своей стороны, допускают, что набирающий обороты скандал вокруг Байденов в конечном итоге может повлиять на предвыборные позиции действующего президента.

«Это наносит очень серьёзный удар по репутации главы Белого дома. Новые детали расследования от республиканцев в нижней палате и Минюста вызывают широкий резонанс в американском обществе. По всей видимости, американцы не так себе представляли образ жизни семьи их президента, которую сейчас всё чаще называют коррумпированной», — рассказал в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его словам, то, что новые обвинения против Хантера выдвинул именно Минюст, может свидетельствовать, что против семьи Байден на самом деле выступают не только республиканцы, но и так называемое глубинное государство.

«Причём в него входят в первую очередь спонсоры Демпартии, которые, по всей видимости, таким образом намекают, что демократам не помешало бы рассмотреть и другие кандидатуры на пост президента, помимо Джо Байдена, который уже сейчас с трудом справляется со своими обязанностями, в том числе в силу возраста и состояния здоровья», — пояснил Васильев.

Кроме того, он не исключил, что очередная порция обвинений в отношении отца и сына Байденов может стать триггером для полномасштабного процесса импичмента, инициированного республиканцами.

«Это лишь подстегнёт республиканцев. Они могут начать реализацию сценария по свержению главы Белого дома в ближайшее время, усилив психологическое давление на Байдена. Дело в том, что 15 января начинаются партийные собрания, затем и первичные выборы. А рождественские праздники и период после Нового года в США считаются неким «окном возможностей». В случае с республиканцами присутствует расчёт на то, чтобы накануне нового политического сезона Джо Байден трижды подумал, прежде чем принимать окончательное решение о вступлении в президентскую гонку», — пояснил Васильев.

Джо Байден

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В Республиканской партии надеются, что такой прессинг заставит действующего главу Белого дома отказаться от участия в предвыборной кампании.

«Республиканцы хотят показать Байдену, что он вряд ли сумеет выиграть у Дональда Трампа. Кроме того, это намёк на то, что у оппонентов президента есть и другой достаточно серьёзный компромат, который пока не обнародован. Не стоит забывать, что республиканцы-конгрессмены требуют от Минюста дополнительных данных о махинациях Хантера и роли в этом его отца, что может быть использовано для импичмента», — говорит Васильев.

Он также напомнил, что уже сейчас рейтинг Байдена снижается, а при возможном обнародовании дополнительных компрометирующих данных поддержка сократится ещё больше.

«Показатели популярности Байдена идут вниз. Данные республиканцев, в том числе Комера, дополнительно давят на рейтинги президента среди не только колеблющихся выборщиков, но и традиционно голосующих за кандидата от Демпартии», — отметил Васильев.

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Профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в разговоре с RT также счёл возможным запуск процедуры импичмента в отношении Джо Байдена.

«И этот процесс будет отравлять политическую жизнь не только Байдену, но и демократам. Поэтому задача республиканцев заключается в том, чтобы этот эффект длился как можно дольше. Они своё дело знают и постепенно прижимают к стенке не только Байдена и его семью, но и всю администрацию — это принципиальный момент. «Слоны» перешли от атак непосредственно на Байдена и его команду в Белом доме к атакам на систему власти в США в принципе», — заметил аналитик.

Так, выводы комитета палаты представителей содержат предположение, что система американских правоохранительных органов «перешла в политический режим функционирования» с целью защитить семью Байдена от разного рода обвинений, пояснил Евстафьев.