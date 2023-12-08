Хантер Байден заявил, что республиканцы желают развалить президентство отца
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Хантер Байден дал интервью музыканту Моби, в котором пожаловался на членов Республиканской партии, которые ведут расследование против семьи Байдена.
«Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем мог бы вынести мой отец, и таким образом (пытаются. — RT) разрушить его президентство», — цитирует его The Hill.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее завершила пресс-брифинг после того, как ей задали вопрос, получал ли Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC.