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Хантер Байден заявил, что республиканцы желают развалить президентство отца

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Сын президента США Хантер Байден считает, что республиканцы пытаются «убить его» и развалить президентство Джо Байдена. Такое заявление он сделал после того, как ему были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.
Хантер Байден заявил, что республиканцы желают развалить президентство отца
  • AP
  • © Julio Cortez

Хантер Байден дал интервью музыканту Моби, в котором пожаловался на членов Республиканской партии, которые ведут расследование против семьи Байдена.

«Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем мог бы вынести мой отец, и таким образом (пытаются. — RT) разрушить его президентство», — цитирует его The Hill.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее завершила пресс-брифинг после того, как ей задали вопрос, получал ли Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC.

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