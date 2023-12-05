DC: пресс-секретарь Белого дома закрыла брифинг после вопроса о платеже Байдену
Об этом пишет The Daily Caller.
При этом, по данным издания, Жан-Пьер «уклонилась» от ответа.
Отмечается, что корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн задал ей вопрос, «принял ли президент оплату» и зачем было заключать такое соглашение, если они не вели совместный бизнес.
«Я должна вам прояснить: я не видела этот отчёт, поэтому мне придётся направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу», — сказала пресс-секретарь.
После этого, согласно публикации, Жан-Пьер завершила пресс-брифинг.
В октябре сын Байдена Хантер не признал себя виновным в незаконном владении оружием.
Также Джо Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.