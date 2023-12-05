DC: пресс-секретарь Белого дома закрыла брифинг после вопроса о платеже Байдену

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг после того, как ей задали вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC.

Об этом пишет The Daily Caller.

При этом, по данным издания, Жан-Пьер «уклонилась» от ответа.

Отмечается, что корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн задал ей вопрос, «принял ли президент оплату» и зачем было заключать такое соглашение, если они не вели совместный бизнес.

«Я должна вам прояснить: я не видела этот отчёт, поэтому мне придётся направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу», — сказала пресс-секретарь.

После этого, согласно публикации, Жан-Пьер завершила пресс-брифинг.

В октябре сын Байдена Хантер не признал себя виновным в незаконном владении оружием.

Также Джо Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.