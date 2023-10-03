Fox News: сын Байдена не признал себя виновным в незаконном владении оружием

Сын американского лидера Хантер Байден заявил, что не признаёт себя виновным по обвинениям в незаконном владении оружием.

Об этом информирует Fox News.

Как отмечается в материале, он лично явился на судебное слушание в штате Делавэр.

В прошлом месяце Хантера Байдена обвинили во лжи при покупке огнестрельного оружия, в предоставлении лицензированному дилеру несоответствующей действительности информации и в нарушении закона, запрещающего наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

«Байден не признал себя виновным по всем трём пунктам обвинения», — сообщает телеканал.

14 сентября Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном хранении оружия.

Уточнялось, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тыс.