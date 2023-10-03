Fox News: сын Байдена не признал себя виновным в незаконном владении оружием
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Об этом информирует Fox News.
Как отмечается в материале, он лично явился на судебное слушание в штате Делавэр.
В прошлом месяце Хантера Байдена обвинили во лжи при покупке огнестрельного оружия, в предоставлении лицензированному дилеру несоответствующей действительности информации и в нарушении закона, запрещающего наркозависимым владеть огнестрельным оружием.
«Байден не признал себя виновным по всем трём пунктам обвинения», — сообщает телеканал.
14 сентября Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном хранении оружия.
Уточнялось, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тыс.