Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия

Сыну американского лидера Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном хранении оружия.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Как отмечается в материале, обвинение было согласовано по трём пунктам.

Два из них связаны с тем, что Байден представил ложную информацию для покупки пистолета «Кольт», отрицая употребление наркотиков, а третье — о хранении оружия в период употребления.

В документе уточняется, что сыну президента грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тыс.

В августе член комитета по надзору и подотчётности палаты представителей США Джейми Раскин заявил, что Хантер Байден совершил «много по-настоящему незаконных вещей».

Министр юстиции США Меррик Гарланд сообщил, что расследованием дела Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор.