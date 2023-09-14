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Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия

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Сыну американского лидера Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном хранении оружия.
Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Как отмечается в материале, обвинение было согласовано по трём пунктам.

Два из них связаны с тем, что Байден представил ложную информацию для покупки пистолета «Кольт», отрицая употребление наркотиков, а третье — о хранении оружия в период употребления.

В документе уточняется, что сыну президента грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тыс.

В августе член комитета по надзору и подотчётности палаты представителей США Джейми Раскин заявил, что Хантер Байден совершил «много по-настоящему незаконных вещей».

Министр юстиции США Меррик Гарланд сообщил, что расследованием дела Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор.

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