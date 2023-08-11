Министр юстиции США: расследованием дела Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор

Расследованием дела сына президента США Джо Байдена Хантера будет заниматься спецпрокурор.

Об этом сообщил министр юстиции США Меррик Гарланд.

Гарленд рассказал, что прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс, который занимается разбирательством дела, заявил, что ему следует продолжать работу как специальному прокурору.

«Рассмотрев его запрос и чрезвычайные обстоятельств, относящиеся к этому делу, я пришёл к выводу, что интересам общественности отвечает его назначение на пост специального прокурора», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что семья Джо Байдена во время его работы вице-президентом США получала «миллионы долларов зарубежного финансирования» из России, Казахстана и с Украины.

Председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей Джеймс Комер заявил, что Джо Байден публично лгал о своём незнании и невовлечённости в бизнес-сделки своего сына Хантера.