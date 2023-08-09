В конгрессе заявили, что семья Байдена получала деньги из разных стран, в том числе России
- Gettyimages.ru
В публикации Комера отмечается, что Девон Арчер, бывший деловой партнёр Хантера Байдена (сына президента США), свидетельствовал, что Джо Байден пользовался собственным «брендом» для обогащения семьи и направлял «сигналы» о своих полномочиях, власти и влиянии.
В частности, комитет опубликовал свидетельства «платежей из России, Казахстана и с Украины», которые произошли во время вице-президентства Джо Байдена. Сумма таких платежей превышает $20 млн, говорится в сообщении.
Конгрессмены подчёркивают, что Хантер Байден и Девон Арчер использовали структуры Rosemont Seneca «для получения миллионов от олигархов в Европе и Азии». Кроме того, в меморандуме говорится, что один из платежей был сделан российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Джеймс Комер ранее заявил, что Джо Байден публично лгал о своём незнании и невовлечённости в бизнес-сделки своего сына Хантера.
10 мая расследование комитета палаты представителей установило, что семья президента получила более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из Китая. Конгрессмены при этом не считают эти доходы законными.
Кроме того, в марте прошлого года начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Rosemont Seneca.