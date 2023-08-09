Семья Джо Байдена во время его работы вице-президентом США получала «миллионы долларов зарубежного финансирования» из России, Казахстана и с Украины, утверждается в меморандуме комитета по надзору и подотчётности палаты представителей, председателем которого является Джеймс Комер.

В публикации Комера отмечается, что Девон Арчер, бывший деловой партнёр Хантера Байдена (сына президента США), свидетельствовал, что Джо Байден пользовался собственным «брендом» для обогащения семьи и направлял «сигналы» о своих полномочиях, власти и влиянии.

В частности, комитет опубликовал свидетельства «платежей из России, Казахстана и с Украины», которые произошли во время вице-президентства Джо Байдена. Сумма таких платежей превышает $20 млн, говорится в сообщении.

Конгрессмены подчёркивают, что Хантер Байден и Девон Арчер использовали структуры Rosemont Seneca «для получения миллионов от олигархов в Европе и Азии». Кроме того, в меморандуме говорится, что один из платежей был сделан российской предпринимательницей Еленой Батуриной.

Джеймс Комер ранее заявил, что Джо Байден публично лгал о своём незнании и невовлечённости в бизнес-сделки своего сына Хантера.

10 мая расследование комитета палаты представителей установило, что семья президента получила более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из Китая. Конгрессмены при этом не считают эти доходы законными.

Кроме того, в марте прошлого года начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Rosemont Seneca.