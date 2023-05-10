Комитет палаты представителей США: семья Байдена получила миллионы долларов из-за рубежа

Расследование комитета палаты представителей США установило, что семья президента Джо Байдена получила более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из Китая. Конгрессмены при этом не считают эти доходы законными.

Об этом сообщил во время брифинга председатель комитета Джеймс Комер.

«Банковские записи показывают, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Хантера Байдена», — сказал он.

По данным группы, которая занималась расследованием, деньги поступали девяти членам семьи Байдена.

Их доверенные лица при этом создали сложную и подозрительную сеть более чем из 20 компаний, отметили конгрессмены.

Комер допустил, что это, возможно, является «самой коррупционной схемой в американской политике».

«Если хотя бы какие-то из этих обвинений подтвердятся, кто-то по фамилии Байден должен быть обвинён, предан суду и, возможно, немного посидеть в тюрьме», — цитирует РИА Новости слова одной из членов комитета на брифинге.

В марте американский комитет по надзору и подотчётности палаты представителей США сообщил, что нашёл доказательства получения членами семьи Байдена денег от китайской компании.

После этого комитет запросил повестками у крупнейших американских банков финансовые счета семьи американского президента.