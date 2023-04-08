Конгрессмены запросили у американских банков финансовую документацию семьи Байдена

Комитет по надзору палаты представителей США запросил повестками у крупнейших американских банков финансовые счета семьи американского президента Джо Байдена.

Об э том сообщает Fox News.

«Комитет по надзору повестками запросил финансовую документацию у Bank of America, Cathay Bank, JPMorgan Chase, HSBC USA N.A., а также бывшего делового партнера Хантера Байдена Мервина Яна», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что глава комитета, республиканец Джеймс Комер, обвинил демократа Джейми Раскина в «сливе» данных о повестках в СМИ в «дешевой попытке помешать сотрудничеству с другими свидетелями».

Ранее сообщалось, что американский комитет по надзору и подотчётности палаты представителей США сообщил, что нашёл доказательства получения членами семьи президента Джо Байдена денег от китайской компании.