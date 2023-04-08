Конгрессмены запросили у американских банков финансовую документацию семьи Байдена

Короткая ссылка
Комитет по надзору палаты представителей США запросил повестками у крупнейших американских банков финансовые счета семьи американского президента Джо Байдена.

Об э том сообщает Fox News.

«Комитет по надзору повестками запросил финансовую документацию у Bank of America, Cathay Bank, JPMorgan Chase, HSBC USA N.A., а также бывшего делового партнера Хантера Байдена Мервина Яна», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что глава комитета, республиканец Джеймс Комер, обвинил демократа Джейми Раскина в «сливе» данных о повестках в СМИ в «дешевой попытке помешать сотрудничеству с другими свидетелями».

Ранее сообщалось, что американский комитет по надзору и подотчётности палаты представителей США сообщил, что нашёл доказательства получения членами семьи президента Джо Байдена денег от китайской компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить