Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политическим
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвокатов.
В нём сказано, что, основываясь на фактах и законе, если бы у Хантера была любая другая фамилия, обвинения в Делавэре, а следом и в Калифорнии, не появились бы.
В документе уточняется, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, заведя «противоречащее конституции» дело о нарушениях при обороте оружия, а через пять лет расследования без новых доказательств — о неуплате налогов.
14 сентября Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном хранении оружия.
Уточнялось, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тыс.
Он не признал себя виновным в этом.
8 декабря Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.