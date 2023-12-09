Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политическим

Адвокаты сына американского лидера Хантера Байдена назвали дело против него о неуплате налогов политически мотивированным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвокатов.

В нём сказано, что, основываясь на фактах и законе, если бы у Хантера была любая другая фамилия, обвинения в Делавэре, а следом и в Калифорнии, не появились бы.

В документе уточняется, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, заведя «противоречащее конституции» дело о нарушениях при обороте оружия, а через пять лет расследования без новых доказательств — о неуплате налогов.

14 сентября Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном хранении оружия.

Уточнялось, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тыс.

Он не признал себя виновным в этом.

8 декабря Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.