«Будут играть против демократов»: о чём свидетельствуют обнародованные Маском данные о работе Twitter

Владелец Twitter Илон Маск заявил о ряде злоупотреблений соцсети, которые она допускала до его прихода в компанию. В частности, Маск передал журналистам данные, которые говорят о том, что сотрудники Twitter безосновательно заблокировали аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, лоббировали интересы американского лидера Джо Байдена и пытались скрыть скандал вокруг сына главы Белого дома. По мнению экспертов, сведения, обнародованные Маском, содержат «разоблачение в явной ангажированности» Twitter. Эти документы могут сыграть на руку республиканцам, ухудшить имидж Белого дома и ударить по электоральным шансам демократов на предстоящих президентских выборах, отмечают аналитики.

Владелец Twitter Илон Маск сообщил о ряде злоупотреблений соцсети, которые она допускала до того, как он пришёл в компанию. В частности, Маск заявил, что Twitter безосновательно заблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

«Под давлением со стороны сотен сотрудников-активистов Twitter деплатформировал Трампа, действующего президента США, хотя они сами признают, что правила он не нарушил», — написал он в Twitter.

Ранее Маск передал журналистам данные компании, которые свидетельствуют об этом. Анализ этих файлов опубликовала на своей странице основатель и редактор медиакомпании The Free Press Бари Уайсс, приложив также некоторые скрины этих документов, в частности переписок работников Twitter.

«Нам нужно поступить здесь правильно и заблокировать этот аккаунт (Трампа. — RT)», — приводит она слова одного из сотрудников.

«Очевидно, что он (45-й президент США. — RT) постарается осторожно пробираться по пути подстрекательства, не нарушая при этом правила», — цитирует Уайсс другого работника Twitter.

Ранее Маск предоставил журналистам и другие документы. Они говорят о том, что в основном работники компании лоббировали интересы Байдена и его предвыборного штаба, а затем — команды в Белом доме. Согласно файлам, которые предоставил Маск, запросы в соцсеть приходили и от администрации Трампа и даже иногда выполнялись, но в гораздо меньшем объёме.

«В 2020 году принимались и удовлетворялись запросы как администрации Трампа, так и избирательного штаба Байдена. Однако эта система работала несбалансированно. Она основывалась на связях. Поскольку подавляющее большинство персонала Twitter было и остаётся представлено людьми одной политической ориентации, левым (значит, демократам) открывалось больше каналов, больше путей направить жалобу, чем правым», — пишет журналист Мэтт Тайбби на своей странице в Twitter, комментируя проанализированные им данные соцсети.

Документы, предоставленные Маском, также доказывают, что письма и скандальные видео сына действующего президента США Джо Байдена попали в руки журналистов, но в Twitter зачищали все упоминания об этом расследовании в СМИ.

Хантер и Джо Байдены

AP

© Manuel Balce Ceneta

«Twitter принимал чрезвычайные меры для подавления этой истории, удаляя ссылки и публикуя предупреждения о том, что это может быть «небезопасно». Задействовали даже блокировку её передачи в личных сообщениях — инструмент, к которому до этого прибегали лишь в крайних случаях: например, когда речь идёт о детской порнографии», — сообщает Тайбби.

Как пишет журналист, пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани Twitter и вовсе лишил доступа к своему аккаунту за пост об этой истории.

Как заявил впоследствии Илон Маск, Twitter — одновременно «и соцсетевая компания, и место преступления».

«Судите Фаучи»

Помимо публикации данных, проливающих свет на злоупотребления Twitter, Маск призвал к уголовному преследованию Энтони Фаучи — главного медицинского советника президента Джо Байдена, который руководил действиями США по борьбе с пандемией COVID-19 с самого её начала.

Он также разместил на своей странице в соцсети мем, на котором Фаучи якобы говорит Байдену: «Ещё один локдаун, мой государь...»

Маск позднее пояснил свою позицию относительно ситуации вокруг главного медицинского советника Байдена.

«Что касается Фаучи — он лгал конгрессу (по поводу истоков коронавируса. — RT) и финансировал исследования «по усилению функций», убившие миллионы человек», — отметил он 12 декабря.

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Ранее Twitter уже объявил о решении отменить введённую в 2020 году политику по борьбе с дезинформацией о COVID-19 и вакцинации.

В Белом доме раскритиковали высказывания нового владельца Twitter о Фаучи, назвав их отвратительными и «чрезвычайно опасными».

«Что ж, мы предельно ясно дали понять: эти нападки, эти личные нападки, которые мы наблюдаем, — опасны, — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — Они отвратительны, и они оторваны от... от реальности. И мы продолжим их осуждать и выражать наше мнение на этот счёт предельно ясным образом».

Напомним, в ноябре Маск назвал свои реформы в Twitter «битвой за будущее цивилизации» и предостерёг от потери свободы слова в США. По его мнению, публика заслуживает знать, «что произошло на самом деле». После своего прихода в компанию Маск объявил так называемую амнистию заблокированных ранее страниц в соцсети. Кроме того, позднее он сообщил, что все выданные ранее пользователям Twitter «устаревшие» синие галочки, служащие для верификации аккаунта, будут удалены. По словам Маска, принцип, по которому они «раздавались», был коррумпированным и «нелепым».

«Были на стороне Байдена»

Как отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, сведения, переданные Маском журналистам, содержат «разоблачение в явной ангажированности» Twitter.

«Документы, проанализированные представителями СМИ, говорят и о явной склонности компании к определённым взглядам и политике. То есть сотрудники Twitter по большей части не занимали нейтральную позицию — они были на стороне Байдена и явно ему симпатизировали», — заявил эксперт.

При этом, как отметил Рогулёв, судя по документам, одновременно и Белый дом оказывал давление на соцсеть, требуя выполнить те или иные блокировки.

«Такое давление администрации попало на благоприятную почву — в руки тех сотрудников, которые преимущественно поддерживали Демократическую партию, во многом сочувствовали ей», — констатировал аналитик.

Переписка сотрудников Twitter

Twitter

© @bariweiss

Рогулёв считает, что Маск опубликовал документы не только чтобы продемонстрировать ангажированность соцсети до его прихода, но и ради собственного пиара, а также улучшения текущего имиджа Twitter.

«Это пиар-ход, в том числе чтобы ещё больше раскрутить платформу Twitter. У нового владельца соцсети достаточно влияния, ему нравится его роль человека, который воздействует на общественное мнение в США. По той же причине Маск решил призвать Фаучи к ответственности», — сказал эксперт.

При этом документы, обнародованные Маском, ухудшат имидж Белого дома, заявил Рогулёв.

«В преддверии президентских выборов в США 2024 года и подготовки к ним файлы нового владельца Twitter будут играть против демократов, которые в качестве своей кандидатуры выставят, судя по всему, вновь Байдена», — отметил он.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что документы, свидетельствующие об ангажированности Twitter и попытке скрыть скандал с Хантером Байденом, могут сыграть на руку республиканцам.

«Новый владелец Twitter, возможно, захотел помочь Республиканской партии с расследованием данного кейса, а также того, как со всем этим связан сам глава Белого дома. Публикация деталей может ускорить разбирательство. Маском была создана некая затравка, когда американская общественность уже на это настраивается», — полагает аналитик.

Помимо всего прочего, считает Васильев, Маск решил восстановить справедливость в ситуации вокруг Дональда Трампа, поскольку, по всей видимости, симпатизирует ему.

«Маску как крупному бизнесмену, вероятно, нравилось, что 45-й президент США делал на своём посту. Ведь Трамп, в отличие от Байдена, который ведёт Штаты к сложным экономическим потрясениям, всё-таки проявил себя как знающий управленец. И вот этими документами Маск намекает американской общественности, что Трамп нужен больше Соединённым Штатам, чем безвольный и мало что понимающий в экономике Байден», — пояснил эксперт.

Как отметил Васильев, сегодня уже очевидно, что Twitter является важным инструментом в политической борьбе между республиканцами и демократами, а также в избирательном процессе. По мнению аналитика, если бы Twitter не блокировал такое большое количество «неугодной информации», исход президентских выборов в США 2020 года «мог быть другим».

«Если бы из информационного пространства не были изъяты тезисы о том, что этот избирательный процесс был подтасован, если бы история с ноутбуком Хантера Байдена была раскручена, его отец мог бы не занять кресло президента США», — полагает эксперт.

Соответственно, как заявил Васильев, обнародованные Маском документы могут навести на мысль о степени легитимности нынешней американской власти.

«Таким образом, публикация файлов Twitter её новым владельцем — это серьёзный удар по электоральным шансам Демократической партии перед президентскими выборами в 2024 году», — заключил аналитик.