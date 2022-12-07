Маск уволил юриста Twitter за возможную причастность к истории с сыном Байдена
«Из-за опасений в возможной причастности Бейкера к подавлению информации, которая является значимой для общественного диалога, сегодня он был уволен из Twitter», — написал он.
3 декабря журналист Мэтт Тайбби, чьё расследование репостнул в Twitter Маск, раскрыл данные о чрезвычайных мерах социальной сети для того, чтобы скрыть историю о похищенном ноутбуке сына действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена Хантера.