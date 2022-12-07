Маск уволил юриста Twitter за возможную причастность к истории с сыном Байдена

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера из-за возможной причастности к истории с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена.

«Из-за опасений в возможной причастности Бейкера к подавлению информации, которая является значимой для общественного диалога, сегодня он был уволен из Twitter», — написал он.

3 декабря журналист Мэтт Тайбби, чьё расследование репостнул в Twitter Маск, раскрыл данные о чрезвычайных мерах социальной сети для того, чтобы скрыть историю о похищенном ноутбуке сына действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена Хантера.